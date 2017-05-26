В Воронеже молодой водитель сбил женщину на Renault

28 декабря молодой водитель 26-ти лет сбил пожилую женщину, будучи за рулём Renault Laguna. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД.

Вечером, около 18 часов, 75-летняя пенсионерка попыталась перейти проезжую часть улицы Калининградской в непредназначенном для этого месте. В это время иномарка двигалась по направлению к улице Кузнечной со стороны Электровозной.

Как сообщают в правоохранительных органах, в результате автокатастрофы пешеход получила серьёзные травмы. К моменту приезда "скорой помощи" она была ещё жива, однако скончалась, не доехав до больницы. Полицейские пытаются определить виновного в инциденте.

Днём ранее ещё одна авария произошла на Бульваре Победы. Около 21:20 BMW-525 сбила старушку. Пострадавшая выжила и госпитализирована в областную клинику.