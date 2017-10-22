В Москве автобус врезался в остановку на Сходненской

29 декабря автобус врезался в остановку в Москве возле метро "Сходненская". Об этом сообщают столичные СМИ со ссылкой на очевидцев.

На северо западе столицы, возле 22-го дома на Сходненской улице рейсовый пассажирский транспорт попал в ДТП по неустановленной причине. Согласно предварительной информации, в автокатастрофе погибли два человека.

На место инцидента прибыли сотрудники полиции и МЧС. Специалисты оказывают необходимую помощь пострадавшим и выясняют обстоятельства трагедии. Пока известно лишь об одном человеке, получившем тяжёлую травму.