В Южно-Сахалинске медсестра публиковала в соцсетях селфи на фоне умирающих пациентов

В реанимации сердечно-сосудистой хирургии больницы Южно-Сахалинска медсестра делала селфи с умирающими пациентами и рассылала фотографии в социальных сетях. Помимо этого, она сопровождала снимки оскорбительными комментариями в адрес пациентов и врачей.

Как стало известно, медсестра, которая дежурила в палатах у тяжелобольных пациентов, вместо того, чтобы следить за пациентами, подбирала наиболее удачные ракурсы для селфи. Полученные снимки она отправляла своим друзьям в различных мессенджерах, а также публиковала в социальных сетях. К фотографиями она прикрепляла оскорбительные комментарии в адрес как врачей, так и самих больных.

Под одним из снимков она написала, что врачи равнодушно относятся к пациентам. Им все равно, что с ними будет, медики сами решают, кого спасать, а кого отправить на тот свет.

По факту халатности медсестры проводится проверка, однако уже сейчас известно, что спустя два дня после инцидента женщину уволили по собственному желанию, без статьи.