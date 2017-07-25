На Урале сотрудников "Почты России" заставляли вскрывать детские подарки

На Урале руководство заставило сотрудников "Почты России" вскрывать новогодние подарки для детей и извлекать "лишние" сладости. Об этом пишет VistaNews со ссылкой на одного из них.

Для детей работников почтовой службы выделили традиционные новогодние наборы. Однако начальство в приказном порядке обязало их открыть упаковки и отправить обратно к поставщику по 8 конфет определённых марок.

В служебной записке обладателей подарков просят подготовить к отправке по две конфеты "Озорника Ерошки", "Морозочки" и "Мармеладки", а также по одной - "Воображуля" и "Фруктовый мус". Отмечено, что к подобным мерам необходимо прибегнуть из-за "некорректной комплектации" со стороны ФГУП. При этом необходимо выбросить повреждённый пакет и вкладыш с перечнем продуктов.