В Аргентине 16-летний голый подросток попытался отрезать себе член

В столице Аргентине, Буэнос-Айресе, голый 16-летний подросток напал на автобус, пытаясь разбить лобовое стекло головой, а потом лег на асфальт и попробовал отрезать себе член. Данное происшествие крайне напугало жителей Буэнос-Айреса.

В Сети появилось видео с неадекватным пьяным подростком. На кадрах видно, как парень нападает на автобус, пытается разбить головой лобовое стекло общественного транспорта, а затем падает на землю и начинает резать себя. Также подросток попытался отрезать себе член.

Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали парня. Как показали результаты анализов, 16-летний подросток находился под воздействием нового синтетического наркотика, который распространен в Аргентине. При осмотре у него также обнаружили многочисленные порезы и ушибы, которые парень нанес себе сам.