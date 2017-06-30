На Тайване женщина в порыв страсти откусила мужу яичко

На Тайване 52-летний мужчина был госпитализирован после того, как во время секса его супруга откусила ему яичко в порыве страсти. Об этом информируют западные таблоиды.

Согласно предоставленной информации, прибывшие на место необычного инцидента медики увидели пострадавшего, который держал в руках миску для риса, где и находилась его откушенная часть тела. Жена объяснила, что совершенно случайно откусила яичко супруга, так как сильно увлеклась интимным процессом.

Также известно, что супружеская пара уже давно вместе, и ранее подобных ситуаций не возникало. В больнице мужчине врачи остановили кровотечение и зашили мошонку, но пришивать яичко на место не стали, боясь занести инфекцию.