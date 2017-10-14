В Татарстане волонтёр упала в колодец и нашла пропавшего мальчика

28 декабря в Татарстане волонтёр упала в скрытый под снегом колодец и нашла пропавшего десятилетнего мальчика. Об этом рассказали представители республиканского МЧС.

Гулия Яруллина в составе инициативной группы искала потерявшегося ребенка в окраинах посёлка Черемшан. Не заметив крышки люка, она упала вниз, где обнаружила причину поисков. Спустя некоторое время спасатели нашли и достали провалившихся.Девушка госпитализирована в больницу, где ей диагностировали перелом позвоночника в области поясницы.

Сотрудники чрезвычайного ведомства предполагают, что мальчик из любопытства залез под землю, а затем не смог выкарабкаться на поверхность с глубины трёх метров. Он кричал и звал взрослых, однако вскоре устал и заснул. Метель замаскировала вход под слоем снега. Жертва волонтёра спасла пострадавшего от смерти из-за переохлаждения.