Экс-директора "Меньшевика" Илью Аверьянова арестовали до 27 февраля

28 декабря Пресненский суд Москвы постановил арестовать Илью Аверьянова, экс-директора предприятия "Меньшевик", до 27 февраля. Об этом пишут корреспонденты столичных СМИ с места события.

Ранее Следственный комитет направлял судье ходатайство о пресечении свободы на время расследования. Во время судебного процесса следователь Елена Абрамова удовлетворила просьбу следователей и своим решением постановила разместить подследственного в СИЗО.

Мужчине выдвинули обвинение в убийстве, которое он предположительно совершил в среду при помощи охотничьего карабина. Илья Аверьянов вступил в конфликт с Шамсутдином Раджабовым, а затем, как считает следствие, выстрелом убил фабричного охранника.