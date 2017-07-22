В Ставрополе студент отрабатывал на однокурснице опасный боевой прием, девушка в больнице

В Ставрополе очевидцы засняли на видео, как парень отрабатывает на девушке опасный прием. Он подбежал к однокурснице со спины и прогибом бросил ее через себя.

Данный инцидент произошел на глазах у прохожих парень отрабатывал на девушке опасный боевой прием. Девушка стояла и разговаривала с подругой, когда к ней внезапно подбежал молодой человек, обхватил со спины и бросил прогибом ее через себя. После этого "боец" быстро убежал с места происшествия. Пользователей соцсетей возмутил такой поступок, они набросились с осуждением на обидчика девушки.

Как рассказала мать пострадавшей студентки, после удара она попыталась встать, однако потеряла сознание. Ее доставили в больницу, где уже врачи диагностировали у девушки сотрясение мозга и защемление шейного отдела позвонка. Мать пострадавшей также рассказала, что у девушки болит спина и она не может до нее дотронуться, а также сдавлена грудная клетка.

В настоящий момент правоохранители заинтересовались произошедшим инцидентом, ведется проверка, разыскивается одногруппник пострадавшей студентки.