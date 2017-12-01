СК просит Пресненский суд арестовать обвиняемого в убийстве экс-директора "Меньшевика"

28 декабря Следственный комитет направил в Пресненский суд ходатайство об аресте Ильи Аверьянова, экс-директора предприятия "Меньшевик", обвинённого в убийстве. Так рассказал пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Следователи утверждают, что днём ранее Илья Аверьянов вступил в словесную перепалку с действующим руководством фабрики. После этого он несколько раз выстрелил из охотничьего карабина и убил охранника. Предполагаемый убийца убежал с территории "Меньшевика" и скрывался в заброшенном подвале на улице Правды в Москве.

Несмотря на заявления защиты о необходимой самообороне, правоохранители требуют арестовать подозреваемого на время проведения расследования. Подозреваемому предьявлено обвинение в тяжком преступлении.