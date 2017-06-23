В Ростове таксистка вернула клиентам пакет с 4 млн рублей

Жительница Ростова-на-Дону, которая подрабатывает таксисткой, вернула клиентам пакет с 4 миллионами рублей. Отмечается, что взрослая пара забыла пакет с деньгами на заднем сидении автомобиля и не заметили пропажу до тех пор, пока с ними не связался диспетчер такси.

Как стало известно, таксистка отвозила на автовокзал взрослую семейную пару и те попросили ее ехать как можно быстрее, так как опаздывали на автобус. Несмотря на пробки, доехали они до автовокзала быстро, пассажиры похватали сумки и чемоданы, отправившись по своим делам.

Сама таксистка решила поехать на автомойку и почистить салон машины. Когда она забирала свои вещи, то обнаружила черный пакет, которого раньше в такси не было. Изначально она решила, что клиент просто оставили в ее машине мусор, однако развернув пакет и разорвав газеты, нашла пачки с деньгами. Она сразу же позвонила диспетчеру и попросила связаться с ее последними клиентами.

Семейная пара еще не успела покинуть Ростов, поэтому таксистка привезла им деньги прямо на автовокзал. Те не стали благодарить таксистку деньгами, ограничившись простым "спасибо". Сама же женщина отметила, что не считает свой поступок геройским, и заявила, что чужие деньги никогда не принесут счастья.