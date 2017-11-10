В Братске глухонемая убила знакомую, страдающую тем же недугом

В Братске сотрудники полиции задержали глухонемую женщину, которая подозревается в убийстве своей подруги. Отмечается, что допрос проводили при помощи сурдопереводчика.

Как стало известно из материалов следствия, в Братске четверо человек распивали спиртные напитки. В ходе времяпрепровождения между двумя женщина вспыхнула ссора. Отмечается, что 36-летняя глухонемая женщина набросилась и несколько раз ударила кулаками по голове свою 48-летнюю подругу, которая страдала тем же самым недугом.

Примечательно то, что все участники увеселительной вечеринки глухонемые. Для того, чтобы провести допрос, следователям пришлось прибегнуть к услугам сурдопереводчика. В настоящий момент подозреваемой предъявлено обвинение в убийстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, глухонемой женщине может грозить около 15 лет тюремного заключения.