В Санкт-Петербурге патологоанатом расстроился и зарезал транссексуала

Жителя Санкт-Петербурга приговорили к 11 годам лишения свободы за убийство транссексуала. Решение по делу патологоанатома вынес Невский районный суд Петербурга.

Как стало известно, 6 февраля 2017 года патологоанатом Виталий Русальчук через интернет договорился о встрече с мужчиной-транссексуалом и приехал по заранее оговоренному адресу. Вместе они распивали спиртные напитки, потом в какой-то момент между ними завязалась драка, в результате которой мужчина схватил нож и нанес 7 ножевых ранений транссексуалу. От полученных травм хозяин квартиры скончался.

В зале суда патологоанатом заявил, что убийство он совершил из-за обмана, так как он не подозревал, что хозяйка квартиры на самом деле окажется мужчиной. Ему стало жалко тех денег, что он потратил на выпивку, поэтому он похитил у убитого транссексуала 3 871 рублей.

Невский районный суд Петербурга вынес решение касательно данного дела. Так, патологоанатому, обвиненному в убийстве, придется провести за решеткой 11 лет.