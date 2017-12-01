Бывшего директора фабрики "Меньшевик" доставили в здание Пресненского суда

28 декабря Илью Аверьянова, бывший директор и совладелец фабрики кондитерских изделий "Меньшевик", доставили в Пресненский суд. Об этом сообщают московские СМИ со ссылкой на инсайдеров.

Илья Аверьянов обвиняется в убийстве охранника собственного предприятия. По версии следствия, в среду он несколько раз выстрелил из охотничьего карабина "Сайга 410К" - один из выстрелов стал причиной смерти сотрудника. Директора задержали в четверг, обнаружив его в складском подвале типографии "Правда".

Сегодня судья должен определить для подозреваемого меру пресечения на время следствия. По словам Ильи Аверьянова, его действия - ничто иное, как допустимая самооборона.