На юге Италии во время ДТП с автобусом пострадали 15 человек

28 декабря 15 пассажиров атобуса пострадали на юге Италии во время ДТП. Об этом стало известно изданию ANSA.

Авария произошла утром вблизи от городка Вилла-Сан-Джованни. Рейсовый транспорт двигался из Урбино в сицилийскую Катанию с 45 клиентами в салоне. По неизвестной причине автобус перевернулся и упал на левый борт неподалёку от Мессинского пролива.

К месту автокатастрофы прибыли спасатели и полицейские. Они заблокировали дорогу и оказали необходимую помощь пострадавшим. Кроме того, им пришлось приложить усилия, чтобы поставить транспортное средство на колёса.

15 человек увезли в лечебные заведения на спецмашинах "скорой помощи". У двух женщин диагностировали тяжкие повреждения, однако их состояние удалось стабилизировать.