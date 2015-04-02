В результате драки в Калуге был застрелен молодой парень

Как информирует ИТЕРФАКС-Центр, областной суд города Калуги вынес обвинительный приговор 33-летнему жителю Обнинска Виктору Варбану, вина которого заключается в убийстве в ходе драки.

В начале осени минувшего года подсудимый являлся одним из участников массового побоища, произошедего на территории торгового центра. Во время инциндента обвиняемый достал из багажника собственного автомобиля винтовку и произвел выстрел в грудь своему оппоненту.

Варбан отказался признавать свою вину, аргументировав поступок тем, что в его действиях не было умысла совершать убийство. Отметим, что он также обязан выплатить моральную компенсацию в размере 1,5 млн рублей.

Подсудимым была осуществлена попытка обжаловать приговор, но суд отклонил его аппеляцию