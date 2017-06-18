В Бурятии мужчина зарезал собутыльника и выбросил на помойку

В Бурятии жителя Улан-Удэ подозревают в убийстве. Как сообщают местные СМИ, он зарезал собутыльника и выбросил тело на помойку.

Как предполагают следователи, инцидент произошёл 13 декабря. Жертва и злоумышленник пили алкогольные напитки в квартире последнего. Во время общения между ними возник конфликт, который повлёк за собой убийство при помощи ножа. Чтобы скрыть следы преступления, преступник расчленил труп своего товарища на балконе, а затем упаковал и спрятал в мусорном баке. Позже части тела обнаружила местная жительница, которая выбрасывала мусор, и отправила сигнал в правоохранительные органы.

Полицейские изучили место преступления и быстро вышли на след подозреваемого. Покойный был упакован в почтовые пакеты, на которых был написан адрес. Проведя обыск в квартире потенциального правонарушителя, правоохранители нашли следы крови убитого. Во время допроса задержанный признался в содеянном и рассказал об обстоятельствах злодеяния.