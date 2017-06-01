В Петербурге нашли ногу убитого 10-летнего мальчика из Отрадного

Следователям из Санкт-Петербурга удалось обнаружить ногу мальчика, которого жестоко убил и расчленил 35-летний педофил из Отрадного. Именно данная находка помогла выяснить следователям, что мальчик сопротивлялся во время насилия.

Как сообщается, следователь, который ведет расследование по факту убийства 10-летнего мальчика из Отрадного, обнаружил еще одну часть тела ребенка. В районе Петергофского шоссе он нашел ногу погибшего ребенка. Конечность сразу же доставили на экспертизу, которая помогла ответить на один из вопросов следствия. Результаты показали, что школьник изо всех сил сопротивлялся и не давался в руки насильника.

Отмечается, что вскоре суд внесет решение по данному делу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что убийца 10-летнего мальчика из Отрадного во время одного из судебных заседаний попросил прощения у родителей, однако осталось неизвестным, к чьим именно родителям он обращался - своим или погибшего мальчика.