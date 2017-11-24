В Киргизии 110 школьников попали в больницу после дискотеки

В Киргизии около 110 школьников угодили в больницу с отравлением угарным газом. Инцидент произошел 27 декабря во время школьной дискотеки.

В селе Кегеты Чуйской области Киргизии во время школьной дискотеки пострадали около 110 школьников и четыре учителя. Отмечается, что ученики 7 и 8 класса решили устроить дискотеку в спортзале, однако так как там не было света, то принесли и установили в помещение для обогрева электрогенератор. Через некоторое время спортивный зал был заполнен дымом. Все дети и учителя, присутствующие на дискотеке, попали в больницу.

Медики диагностировали у них отравление угарным газом. Отмечалось, что в тот же день шестеро человек были доставлены в реанимацию в тяжелом состоянии, 38 человек остались на стационарном лечении, всех остальных перевели в общие палаты.