На Красной площади задержали мужчину с иконой Путина

Сотрудники МВД по Московской области задержали на Красной площади главу общественной организации «Против преступности и беззакония» Дмитрия Бердникова, который вышел митинговать в столице с иконой Божией Матери для Путина.

Сегодня Дмитрий Бердников вышел на митинг, чтобы обратить на себя внимание президента России Владимира Путина. Он пришел к Спасской башне, и в руках у него были православная икона и плакат с обращением к президенту, который гласил, что церковный атрибут поможет ему на президентских выборах. Однако митинг продлился совсем недолго. Прошло несколько минут, и правоохранители забрали Бердникова в участок. Тем не менее, он все же смог привлечь внимание СМИ.

Как сообщается, активист выходит с иконой на Красную площадь уже не в первый раз. Несколько раз он пытался вручить ее Путину, а однажды - Медведеву. Таким образом Дмитрий Бердников пытается привлечь внимание Кремля к кризису, происходящему в Татарстане.