Жертва «Отелло» из Серпухова мечтает побыстрее выписаться и вернуться к детям

Жительница подмосковного Серпухова, которой ревнивый муж отрубили кисти рук, заявила журналистам о своем желании побыстрее выписаться из больницы и быть со своими детьми. О своем намерении женщина поведала в четверг, 28 декабря.

По словам пострадавшей от рук подмосковного «Отелло2, на данный момент она чувствует себя хорошо, и уже пришла в себя после произошедшего. Она отметила, что в ее жизни теперь все будет совершенно иначе, и она планирует больше времени уделять своим детям. Также Маргарита призналась, что пока не представляет, как будет жить без руки, однако выразила слова благодарности всем хирургам, которые смогли пришить ей одну кисть. Жительница Подмосковья добавила, что с левой рукой "уже потихоньку", но ее еще предстоит долго разрабатывать.