В аэропорту "Шереметьево" самолет едва не столкнулся со снегоуборочной машиной

В московском аэропорту "Шереметьево" самолет компании "Аэрофлот" на взлетной полосе едва не столкнулся со снегоуборочной машиной. Отмечается, что инцидент произошел днем 27 декабря.

Как сообщается, самолет компании "Аэрофлот" SU020, направляющийся из Москвы в Санкт-Петербург, разгонялся для взлета, когда произошел данный инцидент. В самый неподходящий момент на взлетно-посадочную полосу выкатила снегоуборочная машина. В этот момент диспетчер сообщил экипажу самолета, что ошибочно дал разрешение на взлет.

Пилоты успели вовремя затормозить и не столкнуться со снегоуборщиком. Диспетчеру объявили выговор, прокуратура займется проверкой по факту произошедшего инцидента.