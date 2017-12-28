ИГ* объявило о своей причастности к теракту в Кабуле

Террористическая организация "Исламское государство*" объявила о своей причастности к теракту, который произошёл 28 декабря в Кабуле. Так стало известно агентству AFP.

Террористы признают себя ответственными за два взрыва, произошедшие в западных районах афганистанской столицы. Инцидент стал причиной смерти не менее 40 человек. Ещё около 30-ти получили различные повреждения.

Установлено, что первый взрыв был активирован боевиком-смертником. Другой произошёл в результате детонации двух магнитных мин, которые неизвестные разместили на фасаде городского культурного. Во время происшествия внутри находились дети, посетившие занятия.

Ашраф Гани, президент Афганистана, в своей речи назвал теракты преступлением против гуманизма. Он отметил, что подобные атаки вредят исламу и всем общечеловечеким ценностям.