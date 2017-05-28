В Петербурге задержан педофил, насиловавший малолетнюю девочку

Тридцатилетнему жителю Петербурга, который является отцом несовершеннолетней девочки, стало известно, что его ребенок стал жертвой педофила. Преступнику едва ли больше 20 лет. В один из зимних вечеров он совершил надругательство над потерпевшей. Предполагается, что такое происходило не раз.

Узнав о случившемся, отец ребенка немедленно обратился в правоохранительные органы. С его слов, молодой парень, совершивший преступление, возможно даже знаком ему лично. Они едва ли не соседи, ведь проживают в одном районе. У молодого человека имеется много свободного времени, которое он проводит в знакомстве с новыми девушками.

СМИ информирует, что сотрудники полиции в день подачи заявления незамедлительно отправились по возможному адресу проживания, подозреваемого. Педофил находился у себя дома и не оказывал сопротивления при задержании, был доставлен в участок, где на него заведено уголовное дело.

Все материалы по делу были переданы в СК. На данный момент решается вопрос по поводу ареста подозреваемого.