Прокуратура Новосибирска опротестовала запрет коледжа татуировки, усы и бороды

Прокуратура опротестовала запреты Новосибирского колледжа на ношение усов, бороды, татуировок и выходить из здания на переменах. Об это уведомили представители ведомства.

Прокурор проверил промышленный колледж из-за сигнала от родителей одного из учащихся. Во время расследования правоохранитель обнаружил, что в учебном заведении действуют постановления, которые противоречат Конституции Российской Федерации.

Установлено, что дирекция создала локальные правовые акты, которые ограничивали свободу передвижения учеников, а также их законное право на самовыражение. Это вынудило прокуратуру отправить руководству представление об устранении выявленных правонарушений и выразить официальный протест правилам внутреннего распорядка.