В Москве администратор выгнал из сауны изнасилованную женщину

Жительницу Санкт-Петербурга изнасиловали и ограбили в московской сауне, а администратор выставил ее за дверь, когда она попросила помощи. Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 декабря.

Как сообщается, 33-летняя женщина вместе со своей знакомой и мужчиной, с которым была не знакома, отправилась в сауну. Там она напилась и мужчина, воспользовавшись ее состоянием, надругался над женщиной. После этого злоумышленник обокрал потерпевшую, забрав у нее последние 4 тысячи 600 рублей.

Пьяная женщина обратилась за помощью к администратору сауны, на что тот просто выгнал ее на улицу. Там уже незнакомый мужчина согласился помочь пострадавшей и вызвал полицию.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства случившегося.