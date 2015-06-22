Житель Химок начал стрелять по рабочим из-за вырубки елей

28 декабря житель Химок начал стрелять по рабочих из-за вырубки елей для строительных работ. Об этом сообщают столичные СМИ.

Выстрелы раздались примерно в 9:30 на территории микрорайона Сходня. Рабочие свалили древесный ствол на один из домов. Владелец частного здания рассердился и открыл огонь по застройщикам.

Как сообщает со слов свидетелей Алексей Дмитриев, гражданский активист, стрелок первым делом совершил предупредительный в воздух, а затем выстрелил в строительный забор. Сразу после этого мужчина закрылся в помещении. На место происшествия прибыл руководитель местной полиции. Вскоре правоохранители задержали предполагаемого правонарушителя.

По словам Алексея Дмитриева, химчане уже давно выражают недовольство стройкой, ради которой истребляют столетние ели. Застройщик "Стройгрупп" получил разрешение от администрации, однако местные жители устраивают голодовки и акции протеста.