Экс-руководитель «Меньшевика» назвал свою стрельбу самооборонной

Бывший глава фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов сделал правоохранителям громкой заявление, сообщив, что начал стрелять из карабина по людям в целях самообороны после того, как те стали ему угрожать оружием. Об этом журналистам поведал источник в столичном СК РФ.

По полученной информации, задержанный дал предварительные показания, в ходе которых объяснил причину своих действий. Бизнесмен отметил, что устроил стрельбу н территории фабрики после того, как пришедший представитель взыскателя направил пистолет в его сторону. Аверьянов расценил этот жест как угрозу своей жизни и воспользовался в ответ своим оружием. Стоит отметить, что в общей сложности экс-владелец «Меньшевика» выстрелил шесть раз, а из карабина было выпущено 15 пуль, одна из которых смертельно ранила охранника указанной фабрики.