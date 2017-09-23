В Липецке произошло ДТП с участием «Опеля» и «Тойоты»

В центре Липецка произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, «Опеля» и «Тойоты». В результате столкновения серьезно пострадал один человек.

Вчера вечером, 27 декабря, на площади Победы в Липецке имело место дорожно-транспортное происшествие. Два легковых автомобиля марок «Опель» и «Тойота» столкнулись между собой.

Насколько сообщают представители Главного управления МЧС РФ по Липецкой области, последствия инцидента ликвидировали две группы спасателей. Среди пострадавших есть один мужчина, который был сразу же госпитализирован в местную больницу.