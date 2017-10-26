Под Красноярском в результате ДТП пострадали шесть человек

Под Красноярском утром 28 декабря произошло ДТП, в ходе которого произошло столкновение пассажирского микроавтобуса и трактора. В результате были травмированы шесть человек, один находится в критическом состоянии, сообщили в региональном ГИБДД.

Согласно полученным сведениям, дорожное происшествие случилось на 1161-м километре автодороги «Сибирь», расположенной в Нижнеингашском районе. 32-летний водитель автобуса SsangYong Istana ехал в сторону Красноярска, однако по неустановленным пока данным не справился с управлением и столкнулся на «встречке» с трактором.

В салоне автобуса на момент столкновения находилось 15 пассажиров, шестерым из них потребовалась медицинская помощь. Сейчас на месте аварии работают сотрудники дорожной полиции, выясняются все детали произошедшего.