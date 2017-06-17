В Саратове молодой человек едва не убил товарища из-за ревности

Молодой человек, проживающий в Саратове, обвиняется в покушении на убийство своего товарища, вскоре предстанет пред фемидой. Информирует пресс- служба СУ СКР региона.

Как заявляет следствие, в позднее время суток 21 сентября 31-летний подсудимый вместе со своей женой и 27-летним другом решили воспользоваться услугами такси и посетить один из городских парков.

Во время езды до места назначения, последний якобы сделал предложение спутнице друга вступить с ним в интимную связь. По достижению места назначения и остановке авто обвиняемый силой вытащил товарища из такси, бросил на землю и нанес тяжкие телесные повреждения избив его, после чего скрылся.

Благодаря быстро оказанной медиками помощи пострадавший остался в живых. По факту произошедшего было заведено уголовное дело о нанесении тяжкого вреда здоровью, которое квалифицируется как покушение на убийство.

В ходе проведения следственных мероприятий, подсудимый полностью признал свою вину. Следствие обладает достаточным количеством доказательств, и по окончанию работы, дело направлено в суд, для вынесения обвинительного приговора.