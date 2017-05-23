В Саратове 80-летняя женщина выпала из окна девятиэтажки

Правоохранители Саратова сообщают о несчастном случае, который произошел во Фрунзенском районе города. Там в результате падения с третьего этажа одной из девятиэтажек женщина получила многочисленные травмы в области головы, груди и другие ушибы.

Сотрудники МВД по Саратовской области сообщают о том, что произошло в административном центре вчера в полдень. Согласно данным, которые они предоставляют, при невыясненных обстоятельствах из окна многоэтажки выпала пожилая женщина. После падения она осталась жива, однако была госпитализирована с различными травмами. Врачи диагностировали у нее множественные переломы ребер, ЧМТ, а также другие увечья.

После падения с третьего этажа женщина несмотря на свой пожилой возраст осталась жива, хоть врачи и говорят, что ее состояние не оценивается как нормальное. Тем не менее, их прогнозы относительно ее здоровья не слишком категоричны, ведь ее состояние средней тяжести.