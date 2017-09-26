В Москве соучредитель фирмы похитил со счета организации около 2 млн рублей

В Москве соучредитель фирмы тайно снял со счета около двух миллионов рублей. Все операции он проделал в течение недели, по данному факту ведется проверка.

В полицию Москвы с заявлением о краже обратился местный житель. Он сообщил, что в период с 21 по 27 декабря 2017 года его соучредитель похитил со счета организации около двух миллионов рублей. Все операции по переводу средств злоумышленнику удалось произвести в течение одной недели.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов ведут проверку по факту произошедшего, устанавливаются все обстоятельства инцидента.