Убитый охранник фабрикB «Меньшевик» не отработал и первого рабочего дня

Работник охраны Алексей Осипов, работавший на фабрике «Меньшевик» и застреленный бывшим ее владельцем из «Сайги» Ильей Аверьяновым, не отработал не предприятии и первого рабочего дня. Как сообщает телеканал «РЕН ТВ», трудовой договор с приехавшим на заработки молодым человеком был заключен 27 декабря.

Ранее «МК» уже информировали население о том, что Аверьянов убил молодого человека в момент, когда тот пытался его обезвредить. Убийцу задержали на утро следующего дня. Как заявляет подсудимый, причиной выстрела была необходимая самооборона. Ранее сообщалось, что «бандой кавказцев» уже предпринимались попытки незаконного завладения бизнесом Аверьянова в количестве 11 человек, один из которых первым достал огнестрельное оружие.