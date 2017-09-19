Мошенники оформили на москвича кредиты на 400 млн рублей‍

В течении шести лет мошенники оформляли на москвича кредиты, в результате чего ему пришел счет практически на 400 млн рублей‍. О происшествии сообщают сотрудники Главного управления МВД России по Москве, куда и пришел с заявление потерпевший.

Правоохранители сообщают о случае мошенничества в отношении жителя Таганского района Москвы. Согласно версии источника, 22 декабря на его имя пришла выписка из реестра обязательств одного из банков РФ, в которой указывалось, что тот задолжал учреждению порядка 392,2 млн рублей.

Мужчина был растерян из-за этой ситуации и решил обратиться в полицию. Он рассказал, что первый кредит на его имя был незаконно взят летом 2011 года. С того времени были оформлены еще ряд кредитов. Правоохранители проверяют заявление москвича.