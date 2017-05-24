В Рязани 13-летний подросток выпал из окна

В Рязани 13-летний мальчик выпал из окна 9-го этажа и погиб. О произошедшем сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Рязани.

Вечером во вторник, 26 декабря, из окна 9-го этажа дома по улице Новоселов выпал 13-летний подросток. Мальчик скончался еще до приезда скорой помощи. Причина, по которой подросток выпал из окна, в настоящий момент неизвестна.

Жители дома, возле которого обнаружили труп ребенка, рассказали о том, что у погибшего остались мать и сестра. Об отце мальчика ничего неизвестно. Также соседи рассказали, что мальчик и его мать выглядели весьма странно. Подросток постоянно носил обувь не на тех ногах, а когда ему указывали на это, говорил, что ему нормально и убегал.

По факту произошедшего ведется следствие. Полиция выясняет, почему подросток оказался на окне и как выпал.