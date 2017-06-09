В Рязани буквально из под ног исчез асфальт

В середине недели, а именно 27 декабря, жители Рязани на просторах городских групп в сети опубликовали фото ямы внезапно образовавшийся неподалеку от жилого дома по улице Березовой. Городские власти прокомментировали данное происшествие.

Как сообщают местные жители, спустя время на месте уже работали представители коммунальных служб города. Место провала оградили. Какова причина произошедшего, на данный момент выясняются соответствующими службами. Устранить после последствия провала работники коммунальных служб планирую как можно быстрее.

Также городская власть заявила, что пострадавших в результате данного провала не было и никоем образом не повлияло на работу коммунальных служб города.