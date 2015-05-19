Убийцу первоклассника из Оренбурга приговорили к пожизненному заключению

Суд вынес решение в отношении Юрия Тиунова, ранее обвиняемого в убийстве первоклассника в 2013 году, совершении особо тяжких преступлений против двух других малолетних под Красноармейском в 2011 и других преступных действиях. Мужчина приговорен к пожизненному заключению.

Суд над убийцей проходил в Перми. Его обвиняли также в педофилии и похищении детей. Все подозрения подтвердились. Теперь преступник будет отбывать свое наказание по решению краевого суда. Всего на его счету семь преступлений, о которых известно правоохранителям. Юрий Тиунов в преступлениях сознается и уже несколько раз просил прощения у родственников пострадавших.

Самое громкое преступление было совершено им четыре года назад. Он похитил первоклассника в Оренбурге, увез его за город, изнасиловал и убил. Желая спрятать тело, он закопал его на даче родителей. Спустя время он пытался похитить двух малолетних девочек, однако они смогли сбежать от него. Также на его счету похищение 12-летней школьницы, которая смогла сообщить о похищении родителям по телефону и те нашли ее.

Как сообщил адвокат подсудимого, суд над ним начался после его поимки с поличным во время похищения девочки. Тем не менее, никто бы не узнал о других его преступлениях, не сознайся он сам. Юрист отметил его раскаяние и готовность сотрудничать со следствием.