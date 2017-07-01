В Саратовской области отчим три раза за месяц изнасиловал 12-летнюю падчерицу

В Саратовской области суд приговорил к 13 годам лишения свободы мужчину, который изнасиловал несовершеннолетнюю падчерицу. Отмечается, что преступник с октября по ноябрь насиловал девочку.

Как стало известно, 41-летний мужчина проживал в Энгельсском районе вместе со своей сожительницей и ее 12-летней дочерью. Когда мать девочки находилась на работе, мужчина насиловал свою падчерицу. В период с октября по ноябрь он трижды совершил действия сексуального характера в отношении малолетней падчерицы.

Девочка не стала молчать и рассказала обо всем своей матери, а та уже обратилась в полицию за помощью. Несмотря на то, что злоумышленник отрицает факт насилия 12-летней девочки, следователи собрали достаточную доказательную базу. Судом было принято решение о лишении свободы педофила на 13 лет, с отбыванием срока в колонии строгого режима.