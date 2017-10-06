Во время пожара в Северном округе Москвы спасли семь человек

27 декабря пожарным удалось вывести из пожара семь человек в Северном округе Москвы. Об этом уведомили на сайте столичного Главного управления МЧС.

В 23:51 в службу спасения сообщили о возгорании в доме №8в по улице Коненкова. По неизвестной пока причине загорелась одна из квартир. Огнём были охвачены примерно 20 квадратных метров помещения, расположенного на втором этаже.

Огнеборцы вывели жильцов из горящего и полностью погасили пожар в 00:11. Как указано в сообщении Министерства чрезвычайных ситуаций, во время инцидента повреждений никто не получил. В настоящее время специалисты пытаются определить первопричину.

Вчера "Версия" публиковала материал о загоревшемся металлическом ангаре. В результате происшествия конструкции постройки обвалились.