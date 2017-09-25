В Барнауле осудили педофила, развратившего семерых детей

В Барнауле суд вынес решение по делу педофила, который развратил семерых несовершеннолетних детей. Отмечается, что ему предстоит отбывать 12-летний срок в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года.

Как стало известно следствию, в Барнауле Алтайского края местный житель совращал малолетних детей через социальные сети. Он набивался в друзья к несовершеннолетним и вел с ними переписку, а также скидывал различные порнографические снимки. Педофилу удалось договориться о встрече с двумя несовершеннолетними девочками, которых он потом изнасиловал. Согласно данным следствия, мужчина подозревается в совращении семерых несовершеннолетних детей.

Суд постановил, что педофилу предстоит отбыть за решеткой 12 лет и 9 месяцев с последующим ограничением свободы на 2 года. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.