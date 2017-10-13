В Ростове пассажиры автобуса стали массово сбегать через окно

Жители Ростова-на-Дону вчера наблюдали чуть ли не цирковое представление на дороге. Водитель автобуса по рейсу №55 запер пассажиров в транспортном средстве, после чего они стали массово сбегать через окно, отчаявшись когда-либо быть освобожденными.

В социальных сетях бурно обсуждают нелепую историю, которая произошла в Ростове-на-Дону. Как сообщается, в среду рейсовый автобус совершал свой обычный график. В нем было много пассажиров, когда водителя остановили сотрудники ДПС. Их беседа затянулась на довольно долгое время из-за чего пассажиры стали нервничать и просить их выпустить, однако водитель был непреклонен. Он заявил патрульному, что не отпустит людей, пока не опустят его. В итоге пассажиры сами нашли выход из ситуации: стали вылезать через окно.

Пользователи сети обсуждают поступок водителя и недоумевают, почему тот не открыл двери. Другие же сваливают вину на сотрудников дорожного патруля, рассуждая в том ключе, что в силу своей власти он мог повлиять на водителя и заставить его выпустить пассажиров.