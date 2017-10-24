Около аэропорта "Платов" в ДТП погибла 19-летняя девушка

Ранним утром 27 декабря в Ростове около аэропорта "Платов" в ДТП скончалась 19-летняя девушка. Отмечается, что она умерла практически на руках очевидцев аварии, которые пытались вытащить ее из автомобиля.

Примерно в 06:45 в Аксайском районе, неподалеку от аэропорта "Платов", произошла дорожно-транспортная авария. 47-летний водитель "ВАЗ-2115" потерял управление и выехал на встречную полосу, где врезался в "ГАЗель". В результате произошедшего погибла 19-девушка. Очевидцы рассказали о том, что она находилась на заднем сидении "ГАЗели", куда и пришелся удар. Они пытались высвободить пострадавшую своими силами до приезда спасателей, у нее были зажаты ноги и слабо прощупывался пульс.

Она умерла в тот момент, когда спасатели смогли освободить двух ее родственников, зажатых грудой металла. В настоящий момент по факту произошедшего ведется следствие, выясняется, почему водитель "ВАЗа" потерял управление.