Отказавший в помощи женщине с отрубленными руками участковый уволен в Серпухове

Из органов внутренних дел был уволен участковый уполномоченный полиции, в результате бездействия которого местная жительница Серпухова лишилась кистей рук. Об этом журналистам поведали представители пресс-центра подмосковного отделения МВД.

По полученной информации, участкового уволили по отрицательным мотивам, а затем своей должности лишился и его непосредственный начальник. Помимо этого, должностные лица регионального МУ МВД уже привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Напомним, в Серпухове 26-летний мужчина из-за ревности вывез свою супругу в лес, где отрубил женщине. После содеянного злоумышленник решил доставить пострадавшую в больницу, сообщив полицейским, где именно совершил преступление. Прибыв на место, правоохранители обнаружили нашли отрубленные кисти рук и передали их хирургам.