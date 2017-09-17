В Диснейленде из-за аварии‍ эвакуировали посетителей аттракционов

В США эвакуировали посетителей парка развлечений Диснейленд. Инцидент произошел в парке Калифорнии. Причиной тому - обесточенные атракционы из-за энергетической аварии. О произошедшем сообщает зарубежное агентство CNBC.

В калифорнийском Диснейленде произошла авария, из-за которой все посетители парка развлечений были эвакуированы. Сообщается, что пострадавших из-за произошедшего нет. В парке из-за обесточивания была нарушена работа всех аттракционов. Один из посетителей, который как раз был со своими детьми в тот момент там, написал в профиле Twitter, что, после того как свет отключили, несколько минут им пришлось ждать в кромешной тьме, а потом их стали выводить.

В микроблоге парка недавно написали, что произошедшее случилось из-за сбоев в работе трансформаторов. Их функциональность уже налажена, однако билеты на вход до сих пор не находятся в продаже.