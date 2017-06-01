Путин назвал взрыв в Санкт-Петербурге терактом

Президент Владимир Путин назвал терактом взрыв в Санкт-Петербурге, произошедший в среду на территории одного из супермаркетов сети "Перекресток". Об этом Лидер Российской федерации заявил 28 декабря на церемонии вручения наград военным.

Награждая российских военнослужащих за особенные заслуги во время спецоперации на территории Сирии, Владимир Путин упомянул события на Кондратьевском проспекте Северной столице. Он утверждает, что произошедшее является террористическим актом.

Тем временем, количество пострадавших во время взрыва увеличилось до 13 человек. Такие данные опубликовала у себя на странице в Twitter Анна Минятина, вице-губернатор. По её данным, пятеро отказались от госпитализации. Ещё столько же продолжают лежать на больничных койках с травмами средней тяжести. Трое других находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее Светлана Петренко, представитель Следственного комитета, рассказала о сработавшем взрывном устройстве, внутри которого находилось вещество мощностью 200 грамм в тротиловом эквиваленте и травмирующие элементы.