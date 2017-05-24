Отделение "Почты России" в Челябинске подверглось нападению

На отделение «Почты России» в Челябинске было совершено нападение, в результате, которого было совершено хищение денежных средств. На данный момент ведется поиск злоумышленников по горячим следам.

Информация о данном происшествии на Университетской набережной, 38 стала известна ранним утром 28 декабря. На данный момент место преступления оцеплено сотрудниками правоохранительных органов, временно прекращена работа отделения.

Как сообщается, в результате данного факта правонарушения, пострадавших нет, все отправления клиентов остались в целостности. Сотрудники безопасности филиала, оказали максимальную помощь в поимке преступников.