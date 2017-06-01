В Красноярске водители не смогли поделить левый ряд и затеяли драку

На дороге в Красноярске произошла драка. Водители на пересечении улиц Молотова и 78 Добровольческой бригады не поделили левый ряд и словесная перепалка переросла в драку.

В Сети появился видеоролик инцидента, который произошел в Красноярске. Там на светофоре двое мужчин не смогли поделить левый ряд, из-за чего возникла драка. На кадрах видно, как машины останавливаются на светофоре и начинают выстраиваться в три ряда, чтобы не возникло пробки. Один из водителей решил втиснуться четвертым и не стал уступать дорогу машине, которая находилась по левую сторону от него.

Между мужчинами завязался конфликт, который из словесной перепалки перерос в драку. Водитель автомобиля, которого не пропустили, выскочил и начал бить через открытое окно владельца другой машины. Тот попытался уехать, однако разгневанный мужчина остановил его и вновь принялся избивать.

Драку удалось разнять случайным прохожим, в результате чего водитель, затеявший ссору, сел в автомобиль, выехал на встречную полосу и покинул место происшествия.