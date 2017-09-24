При взрыве в столице Афганистана Кабуле пострадали шесть человек

При взрыве в столице Афганистана Кабуле пострадали по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщают отечественные СМИ со ссылкой на местные. Взрыв произошел 25 декабря, возле одной из мечетей.

В Афганистане разбираются с последствиями взрыва рядом с одной мечетью в Кабуле. Взрыв был слышен с утра в четверг. Как сообщает одно из новостных изданий, перед тем, как произошел взрыв, были слышны выстрелы из ружья. Об этом рассказывают очевидцы.

В полиции предполагают, что взрыв устроили террористы. Скорее всего, его устроил террорист-смертник. Происшествие зафиксировано в центре афганской столицы. Рядом с обсуждаемой мечетью находился офис одного из новостных агентств. Возможно, атака была направлена против его работников. Также поблизости с тем местом располагается штаб Национального директората безопасности.