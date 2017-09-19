В Забайкалье был задержан мужчина, который хотел вывезти в Китай 500 медвежьих лап

Сотрудники полиции и ФСБ задержали жителя Забайкалья, который хотел вывезти из России в Китай около 500 медвежьих лап контрабандным способом. В настоящий момент решается вопрос о привлечении браконьера к уголовной ответственности.

На границе с Китаем был задержан житель Забайкальского края, который намеревался вывезти из России 468 медвежьих лап и 37 частей лосиных голов. Документов, которые подтверждают законность добычи, у мужчины не оказалось. Общий вес контрабанды составил 800 килограммов, по предварительным подсчетам, для этого потребовалось убить около 150 животных.

В настоящий момент браконьер задержан, решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности за данное преступление.